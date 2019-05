5 beneficios que tendrán tus hijos por ser bilingües

Otra conclusión interesante que se desprende de este último estudio es que los niños mostraron la misma sensibilidad neuronal al inglés que los niños monolingües de habla inglesa. Lo que significa que estaban aprendiendo inglés al mismo ritmo que los niños no bilingües.

Varios estudios muestran que quien tiene idiomas tiene mejor salario. En Florida, los trabajadores que hablan español e inglés ganan $7,000 más al año que los que solo hablan inglés. Según un estudio canadiense, los hombres bilingües ganan un 3,6% y las mujeres bilingües ganan un 6,6% más que sus colegas que solo hablan inglés (incluso si no usaban su segundo idioma para el trabajo).

SER CREATIVO

Al tener un cerebro más flexible, con más plasticidad y más ejercitado, la creatividad se desarrolla más en un cerebro bilingüe.

Las personas que hablan dos idiomas pueden aplicar soluciones más creativas a ejercicios complejos. ‘Think outside the box” o en otras palabras, pensar de manera no convencional, se suele dar más entre los políglotas.