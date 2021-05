Presenta Chicago la nueva función Smart911 contra la criminalidad

Todos los perfiles de Smart911 son privados y no se comparten; optar por esta función no autoriza a nadie a acceder a las cámaras de su casa sin su conocimiento. Además, los usuarios actuales de Smart911 pueden optar por no participar en esta función en cualquier momento. Los residentes pueden agregar esto a su perfil de seguridad existente iniciando sesión en su perfil Smart911. Para unirse a la comunidad Smart911, los residentes pueden crear un perfil de seguridad gratuito visitando www.SMART911.com o descargar la aplicación móvil.