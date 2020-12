Chicago activa los centros de calentamiento para hacer frente al invierno

CHICAGO, Illinois. - El Departamento de Servicios para la Familia y de Apoyo (DFSS) activó las áreas de calentamiento en los seis centros de servicios comunitarios de la ciudad p ara cuando las temperaturas son de 32 grados o menos.

Las áreas de calentamiento están abiertas de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m.

En las noches, fines de semana o días festivos, las instalaciones administradas por la ciudad, incluidas las bibliotecas y las instalaciones del parque, también pueden servir como áreas de calentamiento, si es necesario.

Los residentes deben usar una cubierta facial mientras se encuentren en las áreas de calentamiento.

Recursos para las personas que requieran refugio

El Centro de Servicios Comunitarios de Garfield en 10 South Kedzie está abierto las 24 horas para conectar a las familias y los residentes con los refugios de emergencia.

Aquellos que buscan un lugar cálido para ir después del horario de atención deben llamar al 3-1-1 para conectarse con los servicios disponibles.

Las personas que requieran refugio nocturno de emergencia también deben llamar al 3-1-1, visitar 311.Chicago.gov o descargar la aplicación CHI311 para asegurarse de que los residentes conozcan las áreas de calentamiento designadas por la ciudad.

También se anima a los residentes a que controlen a sus parientes, vecinos y amigos durante una emergencia de clima invernal.

Una lista de las ubicaciones de los centros de servicios comunitarios está disponible en Chicago.gov/FSS.

La información y los folletos multilingües que contienen información sobre el centro de calentamiento en inglés, español y polaco también se encuentran publicados en el sitio web del DFSS en Chicago.gov/FSS.

Centros de calentamiento en Chicago

Berwyn (Library)

2701 S. Harlem Ave.

Berwyn, IL

9:00 a.m.- 9:00 p.m. M-THU

9:00 a.m.- 5:00 p.m. F-SAT

1:00 p.m.- 5:00 p.m. SUN

Transport: No

Berwyn (Freedom Park)

3701 S. Scoville Ave.

Berwyn, IL

9:00 a.m. - 5:00 p.m., M-F

Transport: No

Bloom

425 S. Halsted St.

Chicago Heights, IL

8:00 a.m. - 8:00 p.m. M/W

8:00 a.m. - 4:30 p.m. T/THU/F

Transport: No

Bremen

16361 S. Kedzie Parkway

Markham, IL

9:00 a.m. - 5:00 p.m. M-F

Transport: No

Calumet

12633 Ashland Ave.

Calumet Park, IL

8:00 a.m. - 4:00 p.m. M-F

Transport: Yes, please call (708) 388-6606.

Cicero (Village Building)

4949 W. Cermak Rd.

Cicero, IL

8:00 a.m.- 8:00 p.m., M-F

Transport: No

Cicero (Library)

5444 W. 34th St.

Cicero, IL

8:00 a.m.- 8:00 p.m. M-F

Transport: No

Cicero (Community Center)

2250 S. 49th Ave.

Cicero, IL

8:00 a.m.- 8:00 p.m. M-F

Transport: No

Elk Grove

2400 S. Arlington Heights Rd.

Arlington Heights, IL

9:00 a.m.-4:00 p.m. M-F

Transport: No

Hanover (Senior Center)

240 S. IL Route 59

Bartlett, IL

8:30 a.m.- 4:30 p.m. M/W/F

8:30 a.m.- 8:00 p.m. T and THURS

8:30 a.m.- 12:30 p.m. SAT

Transport: Yes; only available within the township. Cost: $1 donation each ride. Please call (630) 483-5600.

Lemont (Township Offices)

1115 Warner Ave.

Lemont, IL

9:00 a.m.- 4:00 p.m. M-F

Transport: Yes, please call (630) 257-2522.

Lemont (Community Center)

16300 Alba St.

Lemont, IL

9:00 a.m.- 2:00 p.m. M-F

Transport: Yes, please call (630) 257-2522.

Leyden

2620 N. Mannheim Rd.

Franklin Park, IL

6:00 a.m.- 9:00 p.m. M-F

6:00 a.m.- 2:00 p.m. SAT

6:00 a.m.- 12:00 p.m. SUN

Transport: No

Maine

1700 Ballard Rd.

Park Ridge, IL

9:00 a.m.-5:00 p.m. M-F

Transport: No

Niles

5255 Lincoln Ave.

Skokie, IL

9:00 a.m.- 5:00 p.m. M-F

Transport: No

Norwood Park

7833 W. Lawrence Ave.

Norridge, IL

9:00 a.m.- 4:00 p.m. M - THUR

9:00 a.m.- 3:00 p.m. F

Transport: No

Oak Park

130 S. Oak Park Ave.

Oak Park, IL

8:00 a.m.- 2:00 p.m. M-F

Transport: Yes, for residents 60 years old and older, and adults 18-59 years old with a disability. Please call: (708) 383-4806.

Orland Park

14807 Ravinia Ave.

Orland Park, IL

8:00 a.m.- 4:30 p.m. M/W/THUR/F

8:00 a.m.- 6:00 p.m. T

Transport: Yes, for seniors 55 and older. Please call (708) 403-4222.

Palatine

721 S. Quentin Rd.

Palatine, IL

8:30 a.m.- 7:00 p.m. M

8:30 a.m.- 4:00 p.m. T- F

8:30 a.m.- 12:00 p.m. SAT

Transport: No

Palos

1082 Roberts Rd.

Palos Hills, IL

8:00 a.m.- 4:30 p.m. M-F

Transport: No

Proviso

4565 W. Harrison St.

Hillside, IL

8:00 a.m.- 4:30 p.m. M-F

Transport: Yes, for seniors 60 and older. Please call (708) 449-4300.

Rich

22013 Governors Hwy

Richton Park, IL

9:00 a.m.- 4:00 p.m. M-F

Transport: No

Riverside

27 Riverside Rd.

Riverside, IL

9:00 a.m.-5:00 p.m. M-F

Transport: No

Schiller Park

9526 W. Irving Park Rd.Schiller Park, IL

6:00 p.m. to 6:00 a.m.on nights when overnightlow temperatures fallbelow 15 degrees Fahrenheit Schaumburg

1 Illinois Blvd.

Hoffman Estates, IL

8:30 a.m.-10:00 p.m. M-THURS

8:30 a.m.- 9:00 p.m. F

Transport: No

Stickney

7745 S. Leamington Ave.

Burbank, IL8:30 a.m.- 4:00 p.m. F

Transport: No Wheeling 1616 N. Arlington Heights Rd.

Arlington Heights, IL

8:00 a.m.- 4:30 p.m. M-F

Transport: No Worth 11601 S. Pulaski Rd.

Alsip, IL

9:00 a.m.- 12:00 p.m. M-THUR

Transport: No

Servicios disponibles en los centros de servicios comunitarios



Ropa y referencias a despensas de alimentos locales

Evaluaciones de elegibilidad para beneficios públicos, referencias y asistencia con la solicitud

Asistencia del programa Ride Free de la Autoridad de Transporte Regional

Referencias para refugios

Referencias de tratamiento por abuso de sustancias

Servicios y recursos para veteranos

Referencias de desarrollo de la fuerza laboral

Centros de servicios comunitarios en Chicago

Englewood Community Service Center

1140 West 79th Street, Chicago, IL 60620

312-747-0200

Garfield Community Service Center

10 South Kedzie Avenue, Chicago, IL 60612

312-746-5400

Dr. Martin Luther King Community Service Center

4314 South Cottage Grove, Chicago, IL 60653

312-747-2300

North Area Community Service Center

845 West Wilson Avenue, Chicago, IL 60640

312-744-2580

South Chicago Community Service Center

8650 South Commercial Avenue, Chicago, IL 60617

312-747-0500

Trina Davila Community Service Center

4312 West North Avenue, Chicago, IL 60639

312-744-2014