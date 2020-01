Residentes de Aurora, Illinois, que pasaron pesadilla en Zacatecas, México, ahora se reúnen y recuperan en Texas

CHICAGO, Illinois. – José Luis Gutiérrez Gómez, residente de Aurora, Illinois, fue emboscado, golpeado, robado y baleado, por un grupo de delincuentes, mientras conducía con su padre y su hija el pasado 23 de diciembre en Zacatecas, México. El hombre aconseja a las personas que se transportan por carretera de no manejar en la noche y tener precaución. Las otras dos personas que viajaban con Gutiérrez también se están mejorando.

"Si le toca a uno, le toca y si no le toca a uno, pues no", dijo Gutiérrez Gómez en una videollamada donde narró los hechos. Contó que cuando los abordaron los delincuentes, le dijeron que se bajara. Él pidió explicaciones, pero sus intentos fueron en vano. "Me decía 'bájese'. Y yo le dije 'pero ¿por qué?'. 'Bájese'. Y me sacó una revólver, una pistola. Y me la pone aquí", dijo Gómez Gutiérrez, señalando atrás de su oreja.

"Y me dice 'camínele, ahorita nos vamos a arreglar'. Y yo le dije: 'pero ¿por qué?, ¿yo qué les hice?, no les hice nada. Simplemente yo vengo de vacaciones'", comentó el hombre a quien asaltaron en Zacatecas, México.

José Luís Gutiérrez es jardinero en Aurora, Illinois. Cada año hace un viaje con su familia a Jalisco, México. Sin embargo este año, decidió pasar en carro por su padre. Esto implicó ir a Dallas en Texas, donde permanecieron hasta la noche del día previo a que los asaltaran y les robaran todas sus pertenencias cuando pasaron por Zacatecas.

Gutiérrez Gómez, su hija Sofía y su padre José de Jesús, fueron golpeados por los delincuentes. Además, Gutiérrez Gómez, recibió unos balazos en la rodilla antes de que les quitaran todo su dinero y pertencias y los dejaran en la carretera sin nada.

Durante días, su esposa, Alejandra, quien se encontraba en Estados Unidos, y habló con Noticias Univision Chicago, expresó preocupación. Sin embargo, ahora que ella ya está con su marido–quien por el momento se encuentra en Dallas, Texas–, dijo que lo van a apoyar y comentó que "hay que seguir adelante".

José Luis Gutiérrez no podrá trabajar durante tres meses y seguirá atendiendo al hospital para seguir su tratamiento en San Antonio, Texas hasta mejorarse para regresar a casa en Illinois. Su esposa Alejandra tiene que volver también para atender su trabajo. Mientras tanto, José Luis sigue con la cabeza en alto. "Me siento bien. Ya he podido caminar hoy todo el día y pues, ya me he mejorado bastante", comentó Gutiérrez Gómez.

El jardinero aseguró que regresaría a México. "Yo no voy a hablar mal de México. México es el lugar para ir de vacaciones. Para ir a pasar el tiempo allá. Yo no voy a decir 'ya no voy a volver', por que México es bonito". Sin embargo, agregó algunas recomendaciones para quien decida viajar por carretera en el país vecino: "No manejar de noche, no manejar por las carreteras libres y esperar que el gobierno lo proteja a uno".



