Puerto Rico "está paralizado" después de sismos y réplicas que impactaron la isla

CHICAGO, Illinois. – Desde finales de diciembre se han registrado una serie de sismos y réplicas en Puerto Rico . Esto ha derrumbado edificios y ha provocado que gente no salga a las calles. Además, ha provocado cancelaciones de clases. Encima de esto, se espera que hayan más réplicas en el área.

"Imagínate qué terror, toda mi familia está en Puerto Rico", cuenta Kathy Tossa, residente de Humboldt Park. "Me da mucho sentimiento saber que mi Isla no puede tener un descanso, no tiene espacio para recuperarse".