Actualización del tiempo: Fin de semana de Halloween con temperaturas confortables, ligera posibilidad de lluvia el domingo

Desde recoger dulces con los niños, desfiles, la Carrera de los Muertos en Pilsen, icónicos desfiles como Arts in the Dark o el Northaslted Halloween Parade hasta las fiestas de disfraces que los adultos también disfrutan transcurrirán este fin de semana con temperaturas que no nos requerirán de abrigarnos demasiado, aunque las noches y mas mañanas serán más frescas.