Actualización del tiempo: Periodos de fuerte lluvia con alguna tormenta este Viernes. Vigilancia de Inundación repentina al sur de la Interestatal 80

1. No trate de cruzar carreteras, puentes o pasos a denivel inundados. Tan sólo dos pulgadas de lluvia son suficientes para hacernos perder el contro del auto.

2. Si no distingue el fondo no se acerque a agua acumulada ya que debajo podría haber cables eléctricos u otros objetos peligrosos.

3. Siempre tenga sus documentos más importantes a la mano y en una bolsa impermeable para evitar que se dañen si entra agua a su casa.

4. Mántengase informado de las alertas del Tiempo descargando la App de Univision Chicago.