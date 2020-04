La tortillería El Milagro ubicada en La Villita se pronuncia sobre la muerte de un empleado por coronavirus

Otro de los cambios que informan es que han instalado grifos de agua que no requieren contacto. También indican que han instalado marcas en el suelo para apoyar el distanciamiento social.

"Muchas compañías ofrecieron limpiar sus plantas entre semanas pero la respuesta mía es que las máquinas no estornudan”, dice Mújica. “No hay que limpiar las máquinas. El problemas es contaminación de trabajador a trabajador que están demasiado cerca y que no tiene máscaras protectoras".

Si no está seguro si una empresa está violando el Decreto de Quedarse en Casa al no permitir el distanciamiento social seguro, o al no mantener un ambiente de trabajo seguro y sanitario para minimizar el riesgo de propagación de coronavirus, comuníquese con la Oficina de Derechos del Lugar de Trabajo de la La Procuraduría de Illinois al: 1(844) 740-5076 o workplacerights@atg.state.il.us.