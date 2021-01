Presentan cargos contra adolescente que mató a su familia luego de una disputa con su papá

Xavier, su hermano menor y único sobreviviente, estaba en una habitación contigua cuando escuchó un disparo y luego a su papá diciendo: "Lo siento Raymond, te amo". Asustado por lo que estaba sucediendo, el jovencito comenzó a correr y mientras su hermano lo perseguía, le dijo: "Puedo darte $40, pero por favor no me mates".

Según declaró, él "solo me miró y luego me disparó en el pierna. Me caí. Me disparó en el brazo. Y luego intentó dispararme en la cabeza, pero creo que falló".