JB Pritzker firma iniciativa para incrementar el salario mínimo a $15 dólares en Illinois

El evento donde se ratificó la iniciativa del Senado del estado tomó lugar en la mansión del Gobernador ubicada en la calle 410 East Jackson e inició a las 11:00 AM.

De acuerdo con activistas, no todos serán beneficiados por el incremento salarial. Algunos trabajadores, no tendrán acceso. Empleados de restaurantes, negocios con menos de cuatro trabajadores y menores de edad no tienen garantizado el salario mínimo.