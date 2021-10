Sanciones a la vista para empleados de la ciudad de Aurora que no estén vacunados contra el covid-19

A partir de este lunes, 25 de octubre, los trabajadores de la ciudad de Aurora que no tengan la vacuna, tendrán que presentar la evidencia, semanal, de que se someten a pruebas de detección del coronavirus con un resultado negativo. Si no lo hacen, no podrán entrar a sus oficinas y tampoco tendrán acceso a vehículos oficiales, entre otras medidas.