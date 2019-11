Investigan homicidio en parque de casas móviles en Des Plaines

Hemos contactado a la policia de Des Plaines. Nos dicen que hay una investigación de homicidio, pero que no representa peligro para la comunidad. No nos han dado más detalles y tampoco nos han confirmado las identidades o el parentesco entre las personas involucradas.

Esto nos dijeron vecinos que a su vez nos pidieron ocultar su identidad por su seguridad: "Lo que pasaría es de que un hijo, creo que mató a su papá. Ahorita están investigando. Y lo he mirado, no lo conozco, pero a su novia yo la he mirado con él. Especialmente en el verano no pasaban aquí muchas veces. Pero es latino".