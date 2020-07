ICE está ofreciendo un curso sobre cómo arrestar a inmigrantes indocumentados

Malestar en la comunidad inmigrante

Evelyn Venegas, activista de Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, destacó que la invitación al programa de capacitación se desarrolla en medio de la campaña electoral rumbo a noviembre.

“Cuando salió esa carta muchas personas no saben qué hacer, y están pensando que van ser entrenados como agentes, pero es algo que no podemos decir porque obviamente las clases no han comenzado. Pero sí, lo que nos estamos dando cuenta es que esto es propaganda para inmigración y la detención de más personas”, dijo Venegas a Univision Chicago.