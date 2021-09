“La máquina me jaló el brazo”: extrabajadora de tortillería ‘El Milagro’ demanda a la compañía

Tras las operaciones, Irma volvió al trabajo, pero ahora le resultaba más difícil. “Es un trabajo bien pesado, no descansa uno para nada, todo el día es la misma rutina y las manos se me dormían, me despertaba el dolor”, recuerda. “El doctor que atiende a los empleados de ‘El Milagro’ me dijo “te vas a seguir lastimando si no te sales de trabajar de ahí”, recalca González.