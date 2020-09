Juez de Nueva York: servicio postal tiene que tramitar el correo electoral a tiempo

“Sin embargo, no debería haber ninguna duda de que el Servicio Postal está listo y totalmente comprometido con el manejo de los mayores volúmenes esperados de correo electoral desde ahora hasta la conclusión de las elecciones del 3 de noviembre”, dice el comunicado.

Llamada de atención desde la corte

El fallo de 87 páginas de Marrero fue más específico que el pedido de 13 páginas de Bastian, ya que citó declaraciones públicas , incluso de Trump, para explicar por qué no puede confiar en las garantías del gobierno de que las nuevas políticas que obstaculizan la entrega de correo se hayan suspendido por completo.

“Hay pruebas sustanciales que indican que la supuesta reversión de las prácticas impugnadas no se ha cumplido, no se ha implementado en su totalidad o posiblemente no es sincera”, dijo Marrero. "La controversia que plantean los Demandantes sigue viva", añadió.