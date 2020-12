Ventas de marihuana recreacional sumaron $75.2 millones en noviembre

Los consumidores compraron 1.6 millones de productos de cannabis en los más de 70 establecimientos autorizados con cifras de ventas muy similares a las de octubre, de acuerdo publicación del diario local que consideró los datos del Departamento de Regulación Profesional y Financiamiento (Illinois Department of Financial and Professional Regulation), encargados de emitir licencias comerciales para la venta de marihuana.