El primer Día del Período Nacional busca que mujeres de bajos recursos puedan acceder a productos de menstruación

1 de cada 4 mujeres tiene dificultades para pagar productos de periodo debido a la falta de ingresos según la organización. Y también dice que debido al estigma de la menstruación no hay suficientes conversaciones sobre cómo personas de bajos recursos pagan por estos productos.

"Mi mamá me enseñó a ser una mujer fuerte y a tener una voz", dice Nadya Okamoto, la fundadora de PERIOD, quien dice que creció en una casa con un padre abusivo. Okamoto cuenta que su madre dejó a su padre y que después ella y su familia se quedaron sin hogar. "Vivimos en varios albergues y fue cuando me di cuenta que muchas mujeres no tenían productos para su periodo".