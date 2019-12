Denuncian situaciones riesgosas para empleados que trabajan en las bodegas de paquetería de Amazon

CHICAGO, Illinois. – El martes, ex empleados lesionados de Amazon, organizaciones laborales y grupos comunitarios así como WWJ, Raise the Floor Alliance, Little Village Environmental Justice Organization, Chicago Jobs With Justice y Sunrise Movement Chicago realizaron una conferencia de prensa y un piquete fuera de Amazon Go para hablar sobre las peligrosas condiciones de trabajo y las alarmantes tasas de lesiones en los almacenes de Amazon en el área de Chicago.