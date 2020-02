Con crepas, esta chef mexicana y su pareja, tienen uno de los mejores restaurantes para comer en Illinois, según Yelp

EVANSTON, Illinois. – Los caminos al éxito no siempre son fáciles, y menos cuando en el trayecto se tienen que sacrificar otros sueños. Este es el caso de un matrimonio en el suburbio de Evanston, que de crepa en crepa han logrado formar parte de lo mejor de Chicago.

"Nunca me imaginé tener un restaurante de crepas. Yo sabía que quería tener mi propio negocio, pero no sabía de qué, yo quería estudiar, pero no se pudo porque en ese tiempo tenias que tener un seguro social para poder ir al colegio", dijo Kathia Cruz de Jones, dueña de Gotta B Crepes.