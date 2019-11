Cierran el centro de cuidado para niños de St. Joseph en el barrio de Las Empacadoras pero la padres tiene esperanza

"La administración Las Caridades Católicas y nuestra Junta Asesora de Servicios han tomado la difícil decisión de cerrar los Centros de Desarrollo Infantil St. Joseph, Our Lady of Tepeyac y Chicago Lawn. Las Caridades Católicas tiene y seguirá teniendo un déficit significativom y la Agencia ya no puede absorber los gastos y aún continuar con el resto de los servicios que ofrece".