Septiembre es el mes de la seguridad peatonal en la ciudad de Bakersfield

Durante el mes de la seguridad peatonal, BPD desplegará oficiales adicionales por toda la ciudad, quienes se mantendrán alerta específicamente en la búsqueda de violaciones por parte de conductores y peatones y evitar que generen inseguridad en las vías de la ciudad. Situaciones tales como exceso de velocidad, giros ilegales, no ceder el paso, no detenerse ante letreros o señales publicadas, y peatones que no cruzan en los pasos peatonales marcados o áreas de cruce designadas.