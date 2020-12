Restaurantes de Bakersfield demandarán a gobernador Newsom por orden de permanencia en casa

No toda California se encuentra afectada por la orden de permanecer en casa. Aparte del Valles de San Joaquin, solo el sur de california está afectado por la orden. El área de la bahía de San Francisco sin embargo, acogió voluntariamente las restricciones de la orden, haciendo que efectivamente tres cuartos de la población del estado se encuentra actualmente afectadas por la orden,

Por su parte, la Dra. Deborah Birx, Coordinadora del Grupo de Trabajo del Coronavirus de la Casa Blanca dijo que no pensaba que “California tenga otra opción en este momento", añadiendo que si “si todos hubiéramos usado nuestra máscara, si no nos hubiéramos reunido fuera de nuestra casa, su gobernador no estaría haciendo estas recomendaciones en este momento”.