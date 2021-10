Juez regaña a defensa de Armando Cruz por no comparecer a audiencia del viernes

El juez Charles R. Brehmer de la Corte Superior del condado de Kern reprendió a los abogados de Armando Cruz, el presunto violador y asesino de la niña Patricia Alatorre, quienes tienen sus oficinas en la ciudad Los Ángeles por no haber asistido a una audiencia programada para el viernes, por no estar localizables durante ese día, y por llegar tarde a la audiencia del lunes. Brehmer dijo que el personal de la corte intentó repetidamente comunicarse con los abogados y que la corte no fue notificada de de que no estarían presentes.