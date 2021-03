Estas son las ayudas disponibles para el cuidado diario de niños en California

Según Mary Ignatius, de la organización Parent Voices, citada en un reportaje de The Fresno Bee , las dificultades creadas por la falta de cuidado diario para los niños sin clases presenciales se hacen particularmente evidentes en los hogares latinos de bajos ingresos de California. Los padres de estas familias se ganan la vida en una gran proporción como trabajadores esenciales y tienen opciones limitadas para el cuidado de sus hijos menores.

El reportaje de The Fresno Bee, cita un un análisis del Centro Nacional de Investigación sobre Niños y Familias Hispanas, que dice que "históricamente, las familias hispanas han subutilizado los programas de asistencia del gobierno destinados a servir a las familias que experimentan pobreza, informando que no los necesitan o no tienen conocimiento de la asistencia disponible o de los requisitos de elegibilidad".