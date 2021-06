Texanos ya pueden portar armas sin licencia; el gobernador Greg Abbott firma la ley

“No estamos diciendo que no pueden tener armas. Eso es decisión para cada persona, pero hay que educarnos y cuidarnos cuando tenemos algo así con tanto poder. Cuando te dan un auto no te dicen ‘ten dale gas’. No hacen eso, hay que tomar suficientes clases y hay que saber cómo manejarlo bien”, indicó Catalina Berry, voluntaria de la organización.