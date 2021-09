Alertan sobre tendencia en TikTok que reta a adolescentes a robar en las escuelas

“Ahorita este reto que está ‘trending’ ofrece un gran riesgo no solamente para los padres, si no también para los jóvenes porque lo que la gente no entiende es que estos videos que están haciendo es una confesión realmente de un delito. Les puede acarrear problemas no solamente ahora, pero también en el futuro si no llegan a ser juzgados de momento”, indicó Iván Carrillo, experto en redes sociales.