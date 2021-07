Demandan a Texas para bloquear la ley que prohíbe los abortos después de las 6 semanas

El proyecto de ley no hace una excepción para las sobrevivientes de violación o incesto que quedan embarazadas como resultado del delito cometido contra ellas. Solo permite una excepción para una mujer que sufre una emergencia médica. Por su parte, esta ley es vista con buenos ojos por otros grupos como Texas Right to Life, quienes en redes sociales expresaron su apoyo a la medida.