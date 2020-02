Un candidato republicano al Congreso dice que una mujer violada "pierde valor" en una desafortunada comparación con la frontera

El candidato afirmó a la estación que no planea hacer comentarios similares , pero el miércoles insistió de nuevo en su comparación.

Berryhill ha recibido el respaldo de grupos como el grupo antiaborto Texas Right for Life. Pese a que es uno de los favoritos para ganar la candidatura, no consiguió el espaldarazo de Donald Trump, quien eligió a August Pfluger como su candidato.