Último día de la reconocida panadería La Mexicana en Austin: esta es la razón por qué cierra

“Nada es fácil, hay que trabajar y trabajar. Yo un día dije que cada $1 que obtuviera lo iba a convertir en $5 y lo logré. Yo me vine con el sueño americano de juntar $1,000, los tuve. Tuve $2,000 y ya me iba a regresar (a México), pero dije si junto $2,000 no me voy hasta que haga el millón y me quedé”, dijo Becerra entre risas.