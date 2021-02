Carreteras congeladas provocan accidentes en el condado Austin-Travis

Los servicios de emergencias médicas del condado de Austin-Travis resumieron sus respuestas desde la medianoche hasta las 8:30 a.m., diciendo que tuvieron al menos 39 accidentes y 2 llamadas por personas que sufrieron efectos por estar expuestas al frío.

Este jueves, el Servicio Nacional de Meteorología pidió a los texanos a mantenerse en sus residencias luego de que amanecieran las carreteras congeladas en Texas. “Esto no se puede exagerar hoy: POR FAVOR, NO VIAJE en el corredor del Hill Country y el norte de la I-35. L as condiciones continuarán deteriorándose a medida que las carreteras elevadas se congelen primero y luego otras carreteras, especialmente las de poco tráfico”, publicó la agencia a través de sus redes sociales.