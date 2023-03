Buscan hombre por no detenerse a rendir ayuda en una colisión mortal en condado Hays

Luego de una entrevista con Maldonado Rogel, dijo a los investigadores que el 23 de octubre estaba en una fiesta en casa de su pareja en Dale, Texas. Añadió que cuando llego a su destino nunca volvió a salir pero consumió bebidas alcohólicas hasta quedarse dormido a las 4 a.m. o 5 a.m. Al levantarse a las 10 a.m. vió que su vehículo no estaba donde lo había estacionado. Fue entonces cuando hizo un reporte a la policía de Austin (APD) sobre el vehículo como robado.