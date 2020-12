Autoridades imponen límite de horario a restaurantes en Austin a partir del 31 de diciembre

La medida entra en vigor a partir del jueves 31 de diciembre a las 10:30 p.m. hasta el domingo 3 de enero a las 6:00 a.m.

De acuerdo con la medida, el servicio de comidas y bebidas estará restringido por orden de la ciudad a partir de las 10:30 p.m. hasta las 6:00 a.m.

“ La situación es crítica. Pedimos al público que se quede en casa tanto como sea posible y que no se reúna con personas fuera de sus hogares para la víspera de Año Nuevo. Pedimos a las personas que solo vayan a los restaurantes para llevar, entregar a domicilio o en automóvil. Ahora estamos experimentando una transmisión comunitaria descontrolada y generalizada de coronavirus, particularmente en circunstancias donde personas no llevan mascarillas y el distanciamiento no son posibles, lo que hace que los bares y establecimientos similares sean extremadamente preocupantes durante este fin de semana festivo”, indicó el principal doctor de Austin, Mark Escott.