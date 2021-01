“Tengo una persona congelada por nitrógeno”: la llamada al 911 tras incidente donde murieron cinco hispanos

Primera llamada telefónica

Segunda llamada telefónica:

Tercera llamada telefónica:

Cuarta llamada telefónica:

"Sí señor, tenemos unidades adicionales que van en camino", dijo el despachador. "¿Hay socorristas contigo?". Hoover no respondió la pregunta del despachador, sonando más como si estuviera tratando de lidiar con la situación que se desarrollaba a su alrededor. "¿Qué puedo hacer con alguien que se ha visto afectado?" preguntó.

Se escuchó una fuerte sirena de fondo. Le dijo al despachador que estaba en la parte trasera de la planta e indicó que aún no podía ver a los bomberos.

Hoover respiraba con mucha dificultad: "Tengo dos personas que no respiran, una apenas respira", dijo. "Tengo a cuatro personas abajo y no veo a nadie aquí".

Dijo que vio a los bomberos, pero no a los técnicos de emergencias médicas al principio. Describió a tres personas inconscientes en el suelo y al principio dijo que una no tenía pulso. El operador aconsejó a la persona que llama que no toque el nitrógeno líquido por su seguridad.