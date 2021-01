Trump estaría contento por derrota de Perdue y Loeffler, por no ser "suficientemente leales"

El presidente Donald Trump expresó su satisfacción de que los senadores republicanos David Perdue y Kelly Loeffler hubieran perdido sus escaños en el Senado por Georgia , según la reportera del New York Times Maggie Haberman.

"El presidente le dijo a la gente que estaba feliz de que Loeffler y Perdue perdieran, según una persona familiarizada con las conversaciones", tuiteó la reportera . "Dijo que no lo defendieron lo suficiente".

"No escuché nada en esa cinta que el presidente no haya dicho durante semanas desde las elecciones de noviembre pidiendo algún tipo de investigación, algún tipo de resolución de las irregularidades y las irregularidades que ahora vemos que sucedieron en noviembre aquí. en Georgia ", dijo Perdue a Fox News en ese momento, refiriéndose a un reclamo infundado promovido por Trump y sus aliados sobre el fraude electoral en las elecciones de 2020.

"Ahora tienes dos senadores que piensan que no trabajan para ti, trabajan para Trump", dijo Biden, según Reuters. "Hay dos senadores que piensan que son leales a Trump, no a Georgia. Hay dos senadores que creen que han hecho un juramento a Donald Trump, no a la Constitución de Estados Unidos".