Republicanos condenan a exabogados de Trump que llamaron a boicotear la segunda vuelta en Georgia

Wood y Powell, exabogados de la campaña de Trump, han librado una serie de batallas legales en las últimas semanas desafiando los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Pero llamaron la atención esta semana cuando instaron, según reportó el medio de comunicación , a los partidarios de Trump en un mitin en Alpharetta, Georgia, a no votar en las elecciones de enero para protestar contra el proceso electoral del estado.

"Lin Wood y Sidney Powell son totalmente destructivos", tuiteó el jueves por la mañana el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich. “Todo conservador de Georgia que se preocupe por Estados Unidos DEBE votar en la segunda vuelta. Su estrategia de no votar paralizará a Estados Unidos ".

“Si Kelly Loeffler quiere su voto, si David Perdue quiere su voto, tienen que ganárselo. Tienen que exigir, públicamente, repetidamente, de manera constante”, dijo Wood en unas declaraciones que obtuvo el medio de comunicación. “Brian Kemp, convoque una sesión especial de la legislatura de Georgia, y si no lo hacen, si Kelly Loeffler y David Perdue no lo hacen, no se han ganado su voto”.