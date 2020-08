¿No sabes por quién votar para la segunda vuelta? Estos son los candidatos de las elecciones primarias en Georgia

Cámara de representantes de EEUU

• Distrito 1 de la Cámara, Demócrata: Lisa M. Ring vs. Joyce Marie Griggs.

• Distrito 9 de la Cámara, Republicano: Matt Gurtler vs. Andrew Clyde.

• Distrito 9 de la Cámara, Demócrata: Brooke Siskin vs. Devin Pandy.

• Distrito 14 de la Cámara, republicano: Marjorie Taylor Greene vs. John cowan.

Condado de Cherokee

Condado de Clayton

• Junta Escolar Distrito 7, Demócrata: Judy Johnson vs. Sabrina hill.

Condado de Cobb

• Comisión del Distrito 2, Republicano: Fitz Johnson vs. Andy Smith.

• Comisión Distrito 4, Demócrata: Shelia Edwards vs. Monique Sheffield.

• Secretario del Tribunal Superior, Demócrata: Connie Taylor vs. Nancy Syrop.

Condado de DeKalb

• Comisión Distrito 6, Demócrata: Ted Terry vs. Maryam Ahmad.

• Sheriff, elección especial no partidista: Melody Maddox vs. Ruth "The Truth" Stringer.