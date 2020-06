Demócrata presentará proyecto de ley para proteger a simpatizantes de Trump de "crímenes de odio"

"He visto innumerables videos de partidarios de Trump atacados en las calles simplemente por su apoyo a @realDonaldTrump. Llamemos a esto lo que es: un crimen de odio . Y a medida que regresemos a la legislatura la próxima semana, presentaré una legislación que lo hará así", dijo el demócrata a través de un tuit.

Renuncia a medias

A solo una semana de anunciar su respaldo al presidente Donald Trump , el representante estatal demócrata de Georgia, Vernon Jones anunció este 22 de abril que no completará su mandato .

"Apague las luces, me fui de la plantación", dijo Jones en un comunicado. “Alguien más puede ocupar esa suite. Por lo tanto, tengo la intención de no completar mi mandato a partir del 22 de abril de 2020".

La presidenta del Partido Demócrata de Georgia, Nikema Williams, quien también se desempeña como senadora estatal en representación de Atlanta, dijo que Jones "averguenza el partido...y no defiende nuestros valores".

Sin embargo, Jones dijo en un comunicado en video horas después que revirtió sus planes y que no renunciará: “Ayer, anuncié mis intenciones de renunciar a mi oficina. Pero poco después, la cantidad de apoyo que recibí fue demasiado grande para ignorarla”, dijo en un comunicado.

“No permitiré que los demócratas me intimiden para someterme. No los dejaré ganar. NO voy a renunciar”.