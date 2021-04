Empresas y líderes políticos de Georgia enfrentados por la reforma de la ley electoral

Liderados por Kenneth Chenault, ex director ejecutivo de American Express, y Kenneth Frazier, director ejecutivo de Merck, 72 líderes empresariales negros firmaron una carta que instaba a las empresas estadounidenses a "oponerse pública y directamente a las nuevas leyes que restringirían los derechos de Votantes negros”, según el New York Times .

La carta no lanzó críticas a ninguna compañía o ejecutivo específico, y algunos de los firmantes corporativos anteriormente no tomaron una postura pública sobre la ley, Sin embargo, Frazier le dijo al New York Times que esperaba que la carta aliente a las empresas a hablar en contra de docenas de proyectos de ley similares en otros estados.