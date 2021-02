Estos son los cargos criminales que podría enfrentar Donald Trump tras inicio de la investigación penal en Georgia

Este miércoles, Fani T. Willis, fiscal demócrata recién electa en el condado de Fulton, envió una carta a numerosos funcionarios del gobierno estatal, incluido el Sr. Raffensperger, solicitando que conserven los documentos relacionados con "una investigación sobre los intentos de influir” en elecciones presidenciales de 2020, según informó The New York Times.

Estos incluyen una llamada a un investigador de elecciones de alto nivel en la que Trump le pidió al funcionario que "encontrara el fraude"; una llamada en la que Trump instó al gobernador Brian Kemp a convocar una sesión especial de la legislatura para revisar los resultados de las elecciones; y una conversación con el fiscal general de Georgia, Chris Carr, en la que Trump le advirtió que no interfiriera en una demanda de Texas que busca anular los resultados en Georgia y otros estados, dice la publicación de The New York Time.