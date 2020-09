Vacunarse contra la influenza puede salvar vidas en la pandemia del coronavirus, afirman expertos

“Hay que ponerse las vacunas, dejen de estar elaborando en cosas que no saben ni entienden porque las vacunas no son todas perfectas y varían en su eficacia, pero es lo mejor que tenemos”, dice el doctor Rodríguez. La vacunación de los niños es un teme que divide a muchos padres, pero los pediatras aseguran que es resultado de desinformación y teorías que ya han sido desacreditadas. “Yo sé que hay muchos miedos y tabús sobre si son seguros, que pueden causar autismo hasta ahorita no se ha comprobado nada. Yo como madre de cuatro hijos yo vacuno a todos mis hijos”, dice doctora Edith Allen, pediatra del Hospital de Niños de Phoenix.

En cuanto a la vacuna contra la influenza, hay personas que aseguran que una vez que se la pusieron, contrajeron el virus. “Mi esposo mis hijos se la pusieron hace tres años y se pusieron muy malos. Yo no me la puse y no me enfermé. No creo en la vacuna”, dice María Escanero.