Cómo prevenir el contagio de la gripe

Muchas personas temen vacunarse, pero las autoridades de salud aseguran que no hay que temer.

“La gente que dice en cuanto me vacuné, caí, es un mito porque la vacuna dura dos semanas para crear inmunidad en tu cuerpo. Ahorita todavía te puedes vacunar. Lo único yes que ya aquí en Maricopa la gripe o la influenza se considera regional, ya esta por todas partes”, dijo Molina, vocera del Departamento de Salud Pública del condado Maricopa.