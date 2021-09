"No es seguro con esta variante Delta"; Advierten sobre el riesgo de viajar durante fin de semana feriado

“ Ahorita no es tan seguro como antes con la variante Delta si está vacunado o no. Las personas que han recibido la vacuna del covid-19 tienen menos riesgo de enfermarse en una manera que necesita ir al hospital. Pero, las personas que no han sido vacunadas tienen 16 veces más probabilidades que se enferman (y) que tienen que ir al hospital”, explica el doctor Shad Fani Marvasti, director de Salud Pública y Prevención en la Universidad de Arizona.