“$1,400 no es suficiente”: estudio reporta que el tercer cheque de estímulo queda corto para las ciudades más baratas de Arizona

“Desafortunadamente, el cheque de estímulo no cubre ni siquiera los costos básicos en las ciudades estadounidenses más pobladas”, dijo el sitio Move.org, en cual analizó los costos de vida en las 75 ciudades más pobladas del país.

“Nuestro informe clasificó a Mesa, Arizona en el puesto 8 de las ciudades con el costo de vida más bajo con $ 1,564 al mes. A pesar de clasificarse como una ciudad con uno de los costos de vida más bajos de la nación, un cheque de estímulo de $ 1,400 no cubriría ni siquiera un mes de gastos ”, dijo el sitio Move.org mediante un correo electrónico hacia Univision Arizona.

Tucson, Arizona

Mesa, Arizona

Si aún no sabes de cuánto será tu tercer cheque de estímulo económico, aquí puedes calcular el monto con esta herramienta.

¿Dónde está mi cheque?



El IRS habilitó la herramienta “Get My Payment” que permite ver cómo y cuándo recibirás el cheque de estímulo económico. Para usar Get My Payment en la página del IRS, se coloca la fecha de nacimiento, número de Seguro Social, dirección y código postal.