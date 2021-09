Más de 100 personas murieron durante el verano a consecuencia del calor en Arizona

Un dato importante que considerar es que el 66% de las muertes por calor ocurrieron por daños que ocurrieron en exteriores, por exposición. Así mismo, llama la atención que el 32% de las muertes ocurrieron en interiores. De las personas que murieron en inteiores un 86% contaba con aire acondicionado, pero presentaba alguna falla, ya sea que no funcionaba, no tenían electricidad o no estaba en uso. Un 10% no tenía sistema de aire acondicionado.