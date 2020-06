Manifestantes llegan al lago de Tempe exigiendo más inversión en la comunidad y no en la Policía

Un grupo de personas se congregó en el Lago de Tempe donde piden el retiro de millones de la policía para que se destinen a programas sociales y otras iniciativas.



“No es justo que por diferente color que seamos, no nos traten igual. No queremos que nos traten mejor que a otros, si no que nos traten igual”, dijo Irvin Cortez, manifestante.

Fueron cientos los manifestantes que gritaban para expresar su disconformidad con el sistema policial, donde instan más fondos para la comunidad.

“ Lo que necesitamos únicamente es que los 22.5 millones de dólares que van a ser otorgados a la ciudad de Tempe, que sea para vivienda gratis y que seamos incluidas todas las personas, que sea para vivienda gratis, y que seamos incluidos todos con o sin documentos”, dijo Juan Miguel Cornejo, organización Semillas Arizona, en una entrevista con Univision Arizona.



Activistas dicen que la ciudad recibió los fondos por causa de la pandemia del coronavirus para ayudar a la comunidad y no solo para la policía.

Pero, ¿qué significa “Defund the Police” o quitarle los fondos a la policía?

“Bueno principalmente el objetivo era quitarle los fondos al departamento de policía, para que ya no los utilice en más armamento militar, que es lo que esta obteniendo la ciudad de Tempe, mucho armamento. No estamos en guerra, somos una comunidad trabajadora estudiantil y no necesitamos eso”, dijo Juan Miguel Cornejo, organización Semillas Arizona, en una entrevista con Univision Arizona.

Los manifestantes piensan continuar con el movimiento en los próximos días.



“No es justo que el dinero que dieron para algo en especifico lo estén usando para otra cosa, que no es tan importante, por ejemplo, para los policías, ¿para qué? ¿Para que estén matando más a nuestra gente? Necesitamos más fondos en las escuelas, en la educación, para la salud de nuestra gente, porque no todos tenemos documentos, no todos tenemos acceso al hospital”, dijo Rosa Rentería, un manifestante del jueves.

Este viernes, 12 de junio, la asociación de policías de Phoenix hablará sobre el movimiento de quitarle los fondos a departamento.

