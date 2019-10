“No me rendiré, no moriré, con la ayuda de Dios saldré de esto”: Le dieron dos semanas de vida, pero sigue luchando contra el cáncer 11 meses después

Marisol Villareal fue a su médico en Arizona el 4 de enero de 2019 por un "fuerte resfriado", pero para sorpresa de ella y de sus hijas de 2, 10 y 11 años, el doctor le dijo que no se trataba de una gripe, que era un agresivo cáncer en la sangre y que solo le quedaban dos semanas de vida.

Luego de varios días en shock, pensando dónde iba a dejar a sus hijas si moría, esta inmigrante indocumentada decidió no rendirse y, once meses después del diagnóstico, se prepara para recibir un trasplante de médula ósea. Como cuenta esta mujer de 35 años, el donante que apareció no es 100% compatible, pero confía en Dios.