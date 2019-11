Mexicana pide ayuda de la comunidad en Arizona tras confirmarse que su esposo tiene un agresivo cáncer cerebral

Una madre del valle, Arizona, pide ayuda de la comunidad luego que su esposo fue diagnosticado con tumores en el cerebro. Emma Taboada, esposa de Abel Calixto, cuenta que esta noticia fue algo tan repentino que ella todavía no sale de su asombro.

Hace 20 años Taboada llegó a Estados Unidos junto con su esposo. Ambos empezaron vendiendo comida para ganarse la vida, pero hace dos semanas todo cambió: “Hace quince días, pues hicimos tamales y fue a vender, y fue cuando ya chocó. Y ya después de eso ya quedó otra vez como que se engarrotó, quedó y que ya no sabia quién era”, cuenta la mujer.

La esposa dice que en un comienzo pensó que se trataba de diabetes, pero los doctores descubrieron algo que tomó a toda la familia por sorpresa: “Nada más se le borró la mente, no supe ni por qué, hasta ahorita que dicen que tiene nueve tumores en el cerebro, cancerosos”, dijo Taboada.

"Tengo 20 años aquí, pero pues allí no sea llevábamos trabajando, que vendemos comida o hacemos tamales, y de so pues nos la llevábamos, pero pues ahorita, las ventas han estado bajas", Emma, la esposa.