Una madre soltera de Arizona sigue con la esperanza de vencer el cáncer en plena pandemia

Lo más difícil para ella ha sido ver a su hijo, de 20 años, sufrir ya que parte de la responsabilidad la a tenido que tomar el. “Él ahorita es el que me lleva a mis citas medicas, pero como yo lo miro pienso que no acepta mi enfermedad. No le gusta hablar de esto. El nunca quiere hablar de esto”, dijo Rafaela Salas.