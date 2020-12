La organización ‘4th Trimester AZ” ofrece ayuda a madres durante época de pandemia

“No poder ver a los amigos, a la familia, ese sistema de soporte que algún día tenías, ya no está”, cuenta Jazmín Mosqueda quien dio a luz durante la pandemia y ahora está nuevamente embarazada.

“A veces te sientes aislada, quieres sentirse más normal, la verdad yo a veces ponía a mi hija en el carro y me iba al ‘drive-thu’ de Starbucks con mascarilla y todo porque quería salir de la casa, quería una conexión humana, con otro adulto”, dice por su parte Nataly Rodríguez quien es madre primeriza.

“Ya era una problema antes de pandemia, un reto para muchas madres, pero ahora es peor. Ahora están en casa con el bebé, y los lugares donde las madres podían ir con sus bebés fuera del hogar, ya no son seguros”, explica Bever.

“La preocupación de la enfermedad del virus porque qué pasa si yo me enfermo, porque ahora esta bebecita depende de mí, y si yo me enfermo, qué va a pasar”, dice Rodríguez.

“ En esos tres primeros meses , el cuerpo y cerebro del bebé aún no están completamente desarrollados, y como madres tenemos que cuidarlos como si aún estuviesen en nuestro vientre”, explica Bever. “Es un shock para el niño salir de esa comodidad del útero, pero también para la mamá. Su cuerpo ha cambiado, sus hormonas están por todos lados, está aprendiendo a amamantar, está sangrando y encima está tratando de cuidar a este indefenso ser humano”.

“Puedes leer todos los libros, recibir todos los consejos y aún así no estar preparada para esos tres meses”, asegura Mosqueda.

“Fueron un cambio drástico de hormonas, de responsabilidad, la vida que conocías antes y que ya no es ahora”, cuenta Rodríguez. “Tantas emociones encontradas, había momentos en los que me preguntaba ¿siento amor por mi hija, siento esa conexión con mi hija? Muchas madres no hablan de esto porque les da pena, se sienten mal, se sienten culpables”.