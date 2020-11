Regalan suplementos vitamínicos a mujeres de Arizona

“Un multivitamínico diario incluye buenas vitaminas para mujeres jóvenes: calcio para huesos y dientes fuertes, vitamina C para un sistema inmunológico saludable , hierro para prevenir la anemia y abundante ácido fólico. Tomar una vitamina diaria asegura que obtenga suficiente de cada nutriente, incluso si no puede obtenerlo a través de lo que come todos los días”, indican los funcionarios de PowerMeA2Z en su sitio web.